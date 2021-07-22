Усик разобьет ему кабину, – Беринчик обвинил Джошуа в мошенничестве

Украинский боксер Денис Беринчик поделился ожиданиями перед боем Александра Усика и Энтони Джошуа. По мнению украинца, его земляк победит британца.

"На Играх его тоже протягивали"

33-летний боксер рассказал на пресс-конференции перед своим боем с Артемом Лобовым, что Энтони Джошуа не создаст больших проблем Александру Усику. Денис Беринчик не только поделился ожиданиями, но и обвинил британца в мошенничестве на боксерском ринге.

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По словам Беринчика, сразу в нескольких поединках Джошуа чуть не тянули за уши к победе. Случалось это в 2011 году на чемпионате мира в Баку. На Олимпийских играх в Лондоне, которые состоялись в 2012 году, тоже не обошлось без посторонней помощи для Энтони.

Зато украинец верит в триумф Усика, который разобьет лицо британцу и поставит Джошуа на место.

Мы поняли, что он будет олимпийским чемпионом. На Играх его тоже протягивали. В некоторых боях его разбивали, но, к сожалению, судьи смотрели в его сторону. Зная его, он, конечно, чемпион, выиграл у Кличко, владеет чемпионскими поясами, это будет тяжелая работа. Конечно, мы за наших, будем болеть за Александра Усика, за его технику, передвижение. Я думаю, он ему кабину разобьет,

– сказал Беринчик.

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября на арене футбольного клуба Тоттенхэм. В Великобритании ослабили карантинные ограничения, поэтому зрители смогут на 100% заполнить стадион.

По предварительной информации, контракт предусматривает реванш для Джошуа. Второй бой состоится в том случае, если британский боксер проиграет украинцу.

Беринчик выйдет на ринг 24 июля. Поединок в Киеве против Артема Лобова состоится на голых кулаках. Для Дениса такой бой будет дебютным.