Нет веры, нет Бога, там есть структура, – Усик высказался о церкви в России

Украинский боксер Александр Усик рассказал о своем отношении к тому, что Россия использует церковь для пропаганды войны против Украины.

В интервью ютуб-каналу "Бомбардир" обладатель титулов WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе прокомментировал то, что Россия часто прикрывается церковью, ведь там благословляют войска на войну с Украиной, пишет 24 Канал.

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Как Усик прокомментировал действия России в отношении церкви

Я воспринимаю это как дьявольский промысел, потому что тангалашка рогатая работает так, что он будет делать добро для того, чтобы люди дурили свою голову. Там нет веры, там нет Бога, там есть структура. Все. Там нет веры,

– заявил украинский боксер.

Он объяснил, что вера – это то, что работает, когда ничего не работает.

"Вот в восьмом раунде боя с Тайсоном Фьюри мой ангел-хранитель пришел ко мне, положил руку на плечо и сказал: "Братик, вот тебе немного силы для того, чтобы твой народ, который сейчас нуждается в большой помощи, порадовался", – заметил Александр Усик.

Кстати, ранее спортсмен говорил, что он православный христианин и лучше умрет, чем снимет крестик.

Также известно, что Александр Усик в январе 2023 года говорил, что он верен УПЦ (ранее – Украинская православная церковь московского патриархата) и настоятелю митрополиту Онуфрию. Также он говорил, что хочет очищения УПЦ МП от российской агентуры.