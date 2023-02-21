Мы не должны заставлять людей переходить, – Усик, отказавшийся от языка оккупанта

Полномасштабное вторжение России в Украину изменило жизнь всех украинцев, исключением не стал Александр Усик. Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF перешел на украинский язык.

Украинский боксер отказал в повседневной жизни от языка, на котором говорит оккупант. Александр признался, что перешел на государственный язык, на котором говорит дома, на тренировках и с друзьями, хотя пока еще не владеет им в совершенстве. В Усике проскакивают слова, которые боксер называет "проукраинскими".

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Усик: Заставлять их сейчас или как-то осуждать нельзя ни в коем случае

Даже если люди обращаются к Усику на русском, то Александр отвечает им соловьиным, а не враждебным языком. Андрей Шевченко тоже отметил красивое произношение боксера и продолжил с ним общение на украинском.

Усик призвал не осуждать тех, кто до сих пор говорит по-русски. По мнению чемпиона мира, каждый человек должен прийти к этому сам.

Я вам хочу сказать на этот счет – мы не должны заставлять людей. Ни один человек, будь то западная часть Украины, северная или южная – неважно, так случилось, что некоторые люди родились там, где общаются исключительно на украинском языке, а некоторые родились в Мариуполе, Крыму, Донецке – там был исключительно был русский язык. этим росли,

– сказал Усик.

Александр добавил, что нужно помогать таким людям, а не загонять их в тупик такими осуждениями.

"Заставлять их сейчас или как-нибудь осуждать нельзя ни в коем случае. Надо наоборот помогать. Чем больше мы будем заставлять что-то делать, тем больше люди будут делать перед собой забор и не смогут этот барьер переступить. Мы украинцы должны друг другу помогать" , – подчеркнул боксер.

"Каждый человек придет к этому сам"

Боксер рассказал, на каком языке общается со своими детьми.

"Я с детьми общаюсь – половина таких слов, половина таких, они со мной общаются, я исключительно на украинском. Они в школу украинскую ходят, потом они между собой бегают, где-то русское, испанское, английское слово. Но придут", – рассказал Александр.

Каждый человек придет к этому сам, просто нужно помогать, а не стучать в лоб: "Ты неправильно говоришь, ты ненастоящий украинец, ты говоришь на другом языке". Так случилось, но каждому нужно помогать и не быть плохим прокурором и осуждать людей. Кто осуждает, тот не является настоящим украинцем, тот "гаденишем", которому нужно дать по шкуре,

– заверил Усик.

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