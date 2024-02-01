В лесу никогда не увидишь толстого волка, – Усик оценил разницу в габаритах с Фьюри

Уже 17 февраля ценители битвы на ринге будут наблюдать за долгожданным поединком Александра Усика против Тайсона Фьюри. А пока, спортсмены подогревают интерес публики к предстоящему бою своими высказываниями.

Александр Усик не скрывает, что очень хотел поединка. Более того, по словам спортсмена, этой битвы жаждал бокс: "Это дает мне больше мотивации, зная, что мир бокса хочет, чтобы я победил".

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Усик заявил, что тяжесть в бою с Фьюри для него не главное

При этом Усик убежден, что для победы ему не нужно быть тяжелым, а следует проявить смекалку и скорость.

В лесу никогда не увидишь толстого волка,

– добавил боксер из Украины.

Вспомним, что в начале января Фьюри в очередной раз в соцсетях обратился с громкими комментариями к украинцу. На этот раз боксер назвал Усика "Цыганским королем", а также сказал в видео: "Большой беговой день в долбаном Моркаме. Это было легко. Я размажу лицо кролика Усика. Ничтожный кусок дерьма".

Отметим, что поединок за абсолют состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Есть много мнений вокруг победителя поединка Усик – Фьюри, но все определится только на ринге 17 февраля.

В контракте есть опция реванша. Александр уверял, что даст Фьюри второй шанс, если победит его в первом бою.

Зато Тайсон уверен в своей победе. Однако после поединка против Фрэнсиса Нганну сторонники бокса не так уверены в победе британца, который едва не проиграл бывшему чемпиону UFC.

Александр Усик обладатель титулов WBO, WBA, IBO и IBF. Тайсон Фьюри соискатель титула WBC в хевивейте. Победитель боя Усик – Фьюри станет первым в истории боксером-чемпионом в хевивейте, который будет владеть аж четырьмя главными титулами.