17 февраля в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Рикки Хаттон не верит в победу Усика

Своими ожиданиями от поединка поделился бывший чемпион мира в двух дивизионах Рикки Хаттон. По мнению легендарного британского боксера, "Цыганский король" победит украинца.

"Я думаю, что Тайсон одолеет Усика. Если посмотреть на скорость и боксерские способности Усика, то у Тайсона они тоже есть, но он больше, сильнее, у него есть размах рук и размеры. Единственное, что может сыграть в пользу Усика, это его габариты.

Фьюри сталкивался с большими противниками, такими супертяжеловесами, как Уайлдер, Уайт и Нганну, тогда как Александр меньше по размеру, и это не тот стиль, с которым Фьюри приходилось иметь дело уже несколько лет, поэтому он доставит Тайсону проблемы", – сказал Рикки Хаттон.

Стоит знать. Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21-го поединка, а Тайсон победил в 34 боях из 35-ти, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.