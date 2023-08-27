Динамо приготовиться: Усик рассказал о своих амбициозных планах у футболе

Александр Усик одержал победу в бою против Даниэля Дюбуа во Вроцлаве. Таким образом, он защитил свои чемпионские титулы по версиям WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе.

Бой окончился досрочной победой украинского боксера в девятом раунде. Александр джебом попал в голову Даниеля Дюбуа, после чего тот упал, а рефери принял решение остановить бой.

Читайте также Преимущество чемпиона безоговорочно, но не тотально: судейские записки боя Усика против Дюбуа – фото

Следующая цель – дебют в футболе

Кроме успеха в боксе, Александр Усик заявил, что имеет свои цели и в другом виде спорта. Напомним, что в июле он подписал контракт с житомирским Полесьем, которое в этом году дебютировало в УПЛ.

Непобедимый чемпион в сверхтяжелом весе Александр Усик подчеркнул, что подписал соглашение с футбольным клубом не просто ради развлечения и поднятия имиджа близкой для себя команды. Он намерен своей работой доказать тренерскому штабу, что готов играть на профессиональном уровне и даже назвал клуб, против которого поставил цель сыграть.

Я реально собираюсь играть – не просто играть на камеру, а реально тренироваться, быть на сборах, работать. Моя цель – игра с Динамо. По физике я вывезу. Смогу по всему полю бегать, стоять в обороне, отбирать мяч, забивать. А еще, прикинь, забью. Бах – и гол,

– заявил Усик.

Отметим, что после победы над Даниэлем Дюбуа Полесье поздравило боксера в соцсетях, назвав его "своим чемпионом"



Полесье поздравило Усика / фейсбук клуба

. Матч Полесье – Динамо должен состояться в десятом туре УПЛ. Базовая дата – 7 октября.