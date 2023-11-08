"Вообще не думаю о Фьюри": Усик рассказал о подготовке к мегафайту

Поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должен определить короля супертяжелого веса. Украинец надеется, что бой состоится в феврале 2024 года.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик рассказал, что окончательная дата объединительного поединка с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри должна быть определена на следующей неделе.

Читайте также: Фьюри – генератор рандомных мыслей: Красюк рассказал, будет ли подавать в суд из-за переноса боя

Усик: У меня просто появится больше времени

"Это может быть февраль, и мне очень хотелось бы, чтобы это был февраль. Я был готов к бою 23 декабря, но поскольку Фьюри в прошлом бою получил травму, был в нокдауне, то, вероятно, бой будет перенесен на следующий год ", – отметил Усик.

По словам украинского боксера, он не думает о своем сопернике, поскольку полностью сконцентрирован на собственной подготовке к бою.

Я просто буду заниматься более технической работой. Технически ничего не изменится. Просто у меня появится чуть больше времени на какие-то дополнительные задания и все. Я вообще не думаю о Тайсоне Фьюри. Я думаю о себе, о своей команде, о своей семье. Мне не нужно думать о сопернике. Мне просто надо быть с ним, сражаться и все,

– сказал Усик.

Напомним, бой между Усиком и Фьюри должен был состояться 23 декабря 2023 года, однако был перенесен на следующий год из-за повреждения "Цыганского короля", которое тот получил в последнем бою с Нганну.