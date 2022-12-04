Очень хороший спарринг, – Усик иронически оценил бой Фьюри – Чисора

Украинский боксер Александр Усик посетил в Лондоне поединок Тайсона Фьюри против Дерека Чисоры. Своими впечатлениями от боя спортсмен поделился с представителями СМИ.

Чемпион WBA, WBO и IBF Александр Усик в роли зрителя оценил своего будущего соперника в борьбе за звание абсолюта. Однако бой в Лондоне не произвел сильного впечатления на украинца.

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В интервью британским СМИ Усик рассказал, где хотел бы провести свой следующий поединок.

"С удовольствием приеду в Лондон провести бой, у меня здесь много фанатов, но пока никто не знает, где будет следующий поединок", - отметил украинский чемпион.

Что касается самого боя Фьюри с Чисорой, то, по мнению Усика, это был обычный тренировочный бой.

Что думаю о бое Фьюри с Чисорой? Ничего, это был спарринг, очень хороший спарринг. Хочу следующий бой с Фьюри. Весь мир этого хочет, и все люди хотели бы увидеть этот поединок,

– сказал Усик.

Напомним, бой Фьюри – Чисора состоялся 3 декабря в Лондоне. Рефери остановил поединок в конце 10-го раунда, из-за подавляющего преимущества чемпиона WBC.