Под пистолетом, – Усик мощно отреагировал на перенос боя против Фьюри

Вечером, 3 февраля, появилась новая дата боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Боксеры проведут бой за абсолют весной 2024-го года.

18 мая Усик таки подерется против Фьюри, если у того в жизни снова что-то не случится. Новую официальную дату встречи сообщила промоутерская компания Queensberry Promotions, которая представляет интересы Тайсона. Украинец в этот момент был как раз на ринге в своем тренировочном лагере. Украинский чемпион мира рассказал, соглашался ли о переносе поединка под давлением, или сам согласился на это решение.

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Усик готов подраться с Фьюри в любое время

Александр заверил, что готов выйти в ринг против "Цыганского короля" в любой день, время и время года. Не обошлось без юмора от украинца.

Под пистолетом. Нет, я готов боксировать за абсолюта в любое время дня и ночи, дорогой мой,

– ответил Усик.

Напомним, что предварительно бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте должен был состояться уже 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Однако перенесенный из-за травмы Фьюри, который 2 февраля получил серьезное рассечение в спарринге. Соперник, который нанес Тайсону повреждения, уже прокомментировал этот неприятный момент.

Зато в команде Усика заговорили о смене соперника, чтобы таки провести бой 17 февраля. Речь шла о непобедимом Филиппе Хрговича из Хорватии. Однако ничего не удалось.

Теперь Фьюри будет восстанавливаться от травмы, а Усику готовиться и ждать мая.

Интересно, произойдет ли что-то с Тайсоном в начале мая?