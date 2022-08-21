"Ты в ринге, а они на фронте": военные подарили Усику флаг Украины – красивое видео

Украинские военные убедили Александра Усика уехать за границу ради реванша против Энтони Джошуа. Украинский боксер сумел реализовать слова о победе в жизни.

"Казацкому роду нет перевода"

В ночь с 20-го на 21 августа Александр Усик нанес Энтони Джошуа второе подряд поражение в карьере. Украинец успешно защитил чемпионские звания, пишет 24 канал.

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Несколько украинских военных благодаря боксеру и его команде смогли увидеть поединок вживую в Джидде. На послематчевой пресс-конференции к чемпиону мира обратились из зала со словами благодарности.

Украинские защитники передали приветствие Усику. Также Александр получил подарок от 205 батальона в виде флага Украины.

Саша, мне повезло, в отличие от наших солдат, наших бойцов, которые в Северодонецке и Лисичанске. Они передали тебе теплые пожелания и победы. Ты в ринге, а они на фронте. Спасибо, слава Украине и все будет Украина. Это от 205 батальона. Казачьему роду нет перевода. Слава Украине,

– сказали из зала.

Боксер тепло поблагодарил и ответил "Героям Слава", повесив подаренный флаг перед собой и продолжил отвечать на вопросы журналистов.

Видео с пресс-конференции Усика

Напомним, что еще один флаг Украины с подписями наших бойцов висел в раздевалке Усика перед реваншем.

Александр победил Джошуа во втором бою по раздельному решению. Сразу два судьи отдали предпочтение украинцу. Рефери из Великобритании поддержал Энтони.