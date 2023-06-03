Усик о войне России с Украиной: "Это началось не год назад, враг пришел к нам в 2014 году"

Украинский боксер Александр Усик рассказал о помощи военным и своей роли в этой войне. Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в тяжелом весе отметил, что вражеская агрессия началась не в 2022 году.

Александр Усик, активно помогающий украинскому войску, прокомментировал слова Артема Федецкого о его работе с танка по оккупантам. Титулованный боксер имеет тесную связь с военными и с большим удовольствием посещает их на фронте.

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Поддержка военных началась не год назад

Украинский боксер действительно подтвердил, что был на фронте и стрелял из танка, но это было на полигоне.

Конечно, я сидел в танке, ездил на нем. Но я стрелял в полигоне. Я как солдат ничего не умею. Другое дело, как публичный человек я могу многое сделать, не принимая непосредственного участия в боевых действиях, я могу привезти этим ребятам то, что им нужно. Я могу с ними поговорить вживую. Я вижу, что после такой встречи они набираются гораздо больше сил, чем если бы просто отправил им видео, снятое на телефон. Личная встреча – это совсем другое,

– отметил спортсмен.

Усик рассказал, что поддержка и его связь с военными начались не год назад. Враг пришел в Украину в 2014 году, и когда он имеет возможность, он всегда едет к воинам, ведь те очень ценят его поддержку.

"И даже сегодня, когда ехал в Польшу, разговаривал со своим другом. У нас даже есть планы, что когда я буду боксировать, даст Бог в Польше, тогда мы снова пойдем к солдатам", – добавил Усик.

Приятно видеть проукраинскую публичную позицию Александра, жаль, что не все топовые наши боксеры могут этим похвастаться.