Усик посетил полк спецназа на передовой и залез на танк – фото боксера
Источник:фейсбук полка "Сафари"
Украинский чемпион мира по боксу встретился с бойцами полка Национальной полиции Украины. Он вдохновил ребят на новые победы и сфотографировался у военной техники.
Украинский боксер Александр Усик с первых дней полномасштабной войны против России помогает стране всеми возможными способами. Уже 26 февраля боксер вернулся на Родину, поскольку начало вторжения встретил за границей.
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Спортсмен служил в территориальной обороне Киева, но затем уехал готовиться к бою с Энтони Джошуа. Также Александр финансово помогает ВСУ в войне против оккупантов.
Недавно боксер приехал в гости в полк спецназначения "Сафари" НПУ. Он встретился с бойцами, которые защищают Украину на передовой, а также провел беседу с командиром полка Василием Виконским и его заместителем Владимиром Теслей.
С поддержкой от легендарного чемпиона – к Победе над врагом! С бойцами и командирами полка "Сафари" встретился непобедимый боксер, чемпион мира и олимпийский чемпион Александр Усик! Выдающийся спортсмен поделился опытом побед, одержанных в ринге, и вдохновил наших воинов на подвиги в борьбе с оккупантами. Защищаем государство, гордимся талантливыми земляками,
– отметили на странице полка в фейсбуке.
Александр Усик на передовой / фото из фейсбука полка "Сафари"
Напомним, что совсем скоро Усика ожидает бой за звание абсолютного чемпиона мира. В августе Александр защитил пояса WBA, WBC и IBF в бою с Джошуа и теперь намерен выиграть у чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.
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Когда сойдутся Усик и Фьюри
- Фьюри вызвал украинца на бой в декабре, однако Александр отказался драться в 2022 году из-за проблем со здоровьем и желания провести время с семьей.
- Именно поэтому Тайсон решил поискать нового соперника на 3 декабря. Сначала он вызвал на сражение Джошуа, но тот не подписал контракт.
- В итоге выбор пал на Чисору, которого "Цыганский король" и поразил техническим нокаутом в 10 раунде.
- Ожидается, что Усик и Фьюри могут встретиться в феврале или марте 2023 года.
- Вероятным местом проведения называют Саудовскую Аравию, где украинец сражался с Джошуа.