"Это конец для Уайлдера": Усик – о сенсационной победе Чжилея

Американский боксер Деонтей Уайлдеру потерпел четвертое поражение в последних пяти поединках. Александр Усик считает, что это конец карьеры "Бронзового бомбардировщика".

В первый день лета, 1 июня, китайский боксер супертяжелого веса Чжан Чжилей сенсационно победил бывшего чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера. Бой досрочно завершился в пятом раунде: "Бронзовый бомбардировщик" был отправлен в нокаут.

Читайте также "Следует уйти на пенсию": известный тренер дал провокационный совет главному нокаутеру хевивейта

Усик отреагировал на брутальный нокаут в бою Чжилей – Уайлдер

Для Деонтея Уайлдера поражение от Чжилея стало четвертым в последних пяти поединках: до этого он дважды проиграл Тайсону Фьюри в чемпионских поединках, а также уступил Джозефу Паркеру.

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал неожиданную победу Чжилея в бою с Уайлдером. По мнению украинца, Деонтей после этой неудачной серии Деонтей уже не сможет вернуться на вершину хевивейта.

Это был хороший бой, но я думаю, что для Уайлдера это конец,

– сказал Усик.

38-летний Деонтей Уайлдер выступает на профессиональном ринге с 2008 года. За это время он провел 48 профессиональных поединков, в которых одержал 43 победы. Также в послужном списке американца одна ничья с вышеупомянутым Фьюри.

Напомним, перед боем против Чжилея Деонтей Уайлдер долгое время был абсолютно уверен в своей победе, однако незадолго до поединка начал сомневаться в собственных силах и сказал в одном из интервью, что данный бой может стать последним в его карьере.