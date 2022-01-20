Усик опроверг фейк, что "идет в политику" и пригрозил судом

Украинский боксер Александр Усик опроверг информацию, что якобы собирается идти в политику. Ложную информацию, по словам Усика, распространил один из ресурсов Черниговщины.

Усик готов судиться

Портал "Новости Черниговщины" опубликовал новость о том, что Усик будет баллотироваться в депутаты. Боксера якобы рассматривают как возможного кандидата в депутаты по 206 округу в Чернигове.

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Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO отреагировал на информацию. Сначала боксер опубликовал в своем инстаграме скриншот новости и заверил, что это ложь.

Скриншот из инстаграма Усика

Впоследствии боксер дал развернутое опровержение, информирует XSPORT. Усик заявил, что дает 24 часа изданию, которое опубликовало информацию, опровергнуть ее и извиниться. Иначе Александр планирует судиться.

"Хочу сделать опровержение некоторой лжи, которую одно из черниговских СМИ выложило у себя где-то, мне прислали публикацию. Там говорится о том, что некий Усик Александр Александрович баллотируется в депутаты то ли областного совета... до конца ничего не понятно, от какого-то 206 округа.

Друзья, это полная ложь. Я не собираюсь ни в какие депутаты. А тот ресурс, который это написал: у вас 24 часа, чтобы написать опровержение с извинениями о том, что вы солгали людям.

Иначе мы будем с вами в другой плоскости разговаривать. Это значит, что мы с вами будем разговаривать в суде. Вы задолбали своей ложью. И используете людей в каких-то личных целях, пиаре и еще в чем-то", – сказал Усик во время трансляции в инстаграме.