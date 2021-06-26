Усик и Кличко вместе отдыхают в Монте-Карло, где встретились с принцем Альбером II: фото

26 июня 2021 , 18:17
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У украинского боксера Александра Усика пока нет следующего соперника для боя. Поэтому свободное время он решил провести в Монако.

Однако в крохотное королевство Александр Усик отправился не сам. Вместе с ним его жена Катерина.

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Компанию им составил и Владимир Кличко.

Во время отдыха оба боксера встретились с принцем Монако Альбером II. А также посетили одно из официальных мероприятий.

 

Автор: Ігор Саджениця