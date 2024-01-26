Дальше дело за промоутерами боксеров: WBC санкционировала реванш Усик – Фьюри

Меньше месяца осталось до самого долгожданного события в мире бокса. 17 февраля 2024 Александр Усик попытается привезти в Украину звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Соперником украинца болтливый и острый на язык Тайсон Фьюри. Боксеры выйдут на ринг в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.

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На шаг ближе к реваншу

Если украинец усиленно готовится к желаемому поединку, то британец не только успевает готовиться, но продолжает разбрасываться одиозными заявлениями о победе в будущем противостоянии.

Тем временем президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, что организация санкционировала уже два боя между Усиком и Фьюри. Теперь слово за промоутерами боксеров, которые должны согласовать все детали и ударить по рукам.

Также глава вспомнил поединок бывшего соперника украинца Энтони Джошуа, который в марте поразится против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Посмотрим, что произойдет, поскольку есть предстоящие бои, прежде чем мы углубимся во что-то еще. Но и Фьюри против Усика, и Джошуа против Нганну – оба очень интересных поединка. WBC уже санкционировала бой Фьюри с Усиком и реванш. Мы получили запрос и согласились на реванш, если промоутеры его согласуют – именно на этом стоит позиция WBC. Если промоутеры изменят свой запрос на реванш, мы его обязательно рассмотрим,

– рассказал Сулейман.

Еще раньше была информация, что между Усиком и Фьюри будет два поединка. Сам украинец уверял, что даст реванш Фьюри, если победит его в первом поединке, но заявил, что это не его дело, а уже работа промоутеров.

А вот президент Top Rank Тодд Дюбеф уверял, что реванш между боксерами будет только в том случае, если бойцы продемонстрируют яркое первое сражение.