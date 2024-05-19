Наш козак идет за поясом Фьюри: видео эффектного выхода Усика на ринг

Александр Усик собирается отобрать у Тайсона Фьюри последний чемпионский пояс в супертяжелом весе. По крайней мере во время выхода на ринг украинец показал серьезный настрой.

В Саудовской Аравии в ночь на 19 мая проходит большой вечер бокса. Главным событием шоу станет бой за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, пишет 24 Канал.

Следите с нами Усик – Фьюри: онлайн-трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира

Усик в ринге

Боксеры уже готовы к бою и появились на ринг. Украинец поразил ярким выходом под песню "Братья" Василия Жадана. Украинец примерил на себя казацкий наряд, который стилизован под футбольный клуб Полесье.

Видео выхода Усика на ринг:

Бой за четыре пояса

Напомним, что мировой бокс узнает первого за 25 лет абсолютного чемпиона мира. Последним в 1999 году стал британец Леннокс Льюис, который в титульном бою одолел Эвандера Холифилда.

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Сейчас Усик является чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF, тогда как Фьюри владеет поясом WBC. Каждый из претендентов до сих пор не проиграл ни одного боя на профессиональном уровне.

Тайсону удалось выиграть 34 встречи из 35-ти, один из боев англичанин свел к ничьей. Зато Александр выиграл каждый из своего 21-го боя в карьере. Последний раз украинец был на ринге в августе прошлого года, нокаутировав Даниэля Дюбуа в девятом раунде.