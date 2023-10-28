Поднял великана Фьюри, как перышко: Усик встретился с "Жадным пузом" в Эр-Рияде – видео

Соперники по битве за абсолют Тайсон Фьюри и Александр Усик встретились в Эр-Рияде. Лидеры хевивейта поразвлекали публику своим общением.

28 октября чобладатель титула WBC Тайсон Фьюри проведет бой против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. На этот выставочный поединок в Эр-Рияде съехалось множество звезд бокса. Не мог пропустить этот бой и наш Александр Усик.

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Теплая встреча соперников

Украинский чемпион столкнулся со своим будущим соперником в холле отеля в Эр-Рияде. "Цыганский король" призвал к себе Усика и его команды. Звезды хевивейты встретились как старые друзья.

Александр Усик! Я выбрал тебя! Встань здесь,

– обратился Фьюри к украинскому чемпиону.

Усик подошел к "Жадному пузу" и неожиданно поднял его, как перышко.

Видео встречи Фьюри и Усика

После этого боксеры обменяли любезностями и разошлись. Позже репортеры спросили Усика за момент с подъемом супертяжа. На что украинец ответил с юмором, потролив британца.

Да, крузервейт. Кролик,

– ответил Усик.

Отметим, что именно так "Фьюри называл Усика, намекая, что он слишком мал для хевивейта.

Напомним, что после боя Усик-Нганну состоится объявление поединка за абсолютное чемпионство в хевивейте. Ожидается, что мегафайт между Усиком и Фьюри будет проведен уже 23 декабря этого года.