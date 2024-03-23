"Дрожал как маленькая суч*а": Фьюри унизил Усика из-за удара ниже пояса от Дюбуа

Тайсон Фьюри продолжает вести словесную атаку на Александра Усика. Британец припомнил, как его соотечественник Даниэль Дюбуа не по правилам отправил украинца на ринг.

Еще в середине февраля в Саудовской Аравии должен был состояться бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. На это звание претендуют Александр Усик и Тайсон Фьюри.

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Фьюри унизил победу Усика над Дюбуа

Впрочем, за несколько недель до поединка британец получил рассечение над глазом во время тренировки. Это заставило организаторов сместить бой на 18 мая. Между тем, напряжение вокруг этой встречи только растет.

"Цыганский король" в присущей себе манере не чурается словесно атаковать Усика. Так, Тайсон вспомнил о поединке Александра с Даниэлем Дюбуа. Тогда британец ударил украинца ниже пояса и отправил его на ринг.

Впрочем судья зафиксировал нарушение со стороны Дюбуа и дал Усику время подняться. Тем не менее, Фьюри не согласен с решением рефери и считает, что Александр был отправлен в нокдаун.

Я уничтожу Усика. В последнем поединке он получил удар от Дюбуа в тело и после этого лежал и дрожал как маленькая суч*а. Судья должен был тогда отсчитать нокаут. Я просто рассказываю факты. А это факт, что Усик был нокаутирован в тело,

– заявил Фьюри.

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Битва непобедимых

Напомним, что тогда Усик таки поднялся на ноги и продолжил бой, чтобы в 9 раунде отправить Даниэля в нокаут. Украинец остается непобедимым на профессиональном уровне – 21 победа в 21-м бою (14 – досрочно).

В свою очередь Фьюри также еще не проигрывал на уровне профи – 34 победы в 35-ти поединках. Единственным исключением стала ничья против Деонтея Уайлдера в 2018 году. Свой последний бой Тайсон выиграл у экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, при этом побывав в нокдауне.