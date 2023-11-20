"Как можно шутить с ним": Фьюри пожаловался на незнание Усиком английского языка

Британский боксер всячески пытается спровоцировать Александра резкими заявлениями и оскорблениями. Впрочем, языковой барьер защищает украинца от потока трэша со стороны оппонента.

Уже 17 февраля следующего года Александр Усик должен возвратиться на ринг. Украинец готовится к бою за звание абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри.

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Британец известен своими скандальными высказываниями и попытками спровоцировать Усика. Да, во время их встречи, когда объявили о дате боя, Тайсон нагло вел себя на битве взглядов и бросал оскорбления в сторону Александра.

Однако сам Усик редко отвечает британцу, что, похоже, слит Фьюри. Англичанин признался, что ему не нравится шутить над Александром, поскольку тот не знает английского языка.

Нельзя сказать, что мы перекинулись словами, когда я кому-то кричу, а они ничего не отвечают. Я просто назвал его сосиской и все. Ответа не последовало. Это как будто я сам был на пресс-конференции. Я провел с ним круглый стол. Как можно шутить с человеком, который не говорит по-английски? Он понимает примерно 10% того, что я говорю. Ему нужно переводить все, это глупо. Но это не соревнование о том, кто кого переговорит. Мы здесь не для того, чтобы говорить. Поэтому, возможно, нам обоим стоит просто молчать,

– заявил "Цыганский король".

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Отметим, что Усик владеет поясами WBA, WBO и IBF в тяжелом весе. Он их завоевал в боях против Энтони Джошуа, после чего защитил в августе этого года в поединке против Даниэля Дюбуа.

В общей сложности Усик выиграл 21 из 21-го боя за свою профессиональную карьеру. Тайсону Фьюри принадлежит пояс WBC. На счету британца 34 победы и одна ничья в 35 боях.