Нокдаун и кровь Фьюри: как Усик стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте – видеообзор

Александр Усик и Тайсон Фьюри сошлись на ринге в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Боксеры определили нового абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Последним абсолютным чемпионом в этой весовой категории был легендарный Леннокс Льюис. Было еще в далеком 1999-м году. Но тогда Льюис одержал победу над Эвандером Холифилдом в бою только за три чемпионских титула, сообщает 24 Канал.

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Хайлайты поединка

Его преемником стал Александр Усик, который по раздельному решению судей победил Тайсона Фьюри. Хотя мог украинец досрочно победить британца, когда в 9-м раунде отправил его в нокдаун. После поединка промоутер Усика заговорил, что судья украл нокаут у Александра.

Несмотря на это украинский боксер воплотил свою мечту в реальность. В этом поединке было все: кровь, нокдаун, эмоции и невероятное шоу.

Видеообзор боя Усик – Фьюри

После поединка инсайдер Майкл Бенсон сообщил о подозрении перелома челюсти у Усика, поэтому украинец не прибудет на пресс-конференцию. Однако впоследствии, к счастью, Александр пришел на общение с прессой, несмотря на громкие инсайды о проблемах с его здоровьем.

Впереди у бойцов еще бой-реванш, который ориентировочно состоится в октябре 2024-го. Поэтому у Тайсона еще будет шанс.