Украинский чемпион был на высоте: Усик и Фьюри провели дуэль взглядов – видео

В ночь с 28 на 29 октября в Саудовской Аравии состоялось коммерческое сражение между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну. Поединок проходил по правилам бокса.

Несмотря на то, что "Жадное пузо" считался абсолютным фаворитом, бой оказался очень ровным. Судьи раздельным решением назвали победителем Тайсона Фьюри, но многие эксперты считают, что камерунского бывшего чемпиона ММА ограбили.

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Дуэль взглядов Усика и Фьюри

После окончания выставочного шоу ожидалось, что будет объявлена окончательная дата боя за абсолютного чемпиона между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец прибыл на поединок и наблюдал за ним рядом с Криштиану Роналду.

По окончании боя Усик поднялся в ринг к своему будущему сопернику и побеседовал с ним. В разговоре фигурировала дата 23 декабря, однако британец уже не был так уверен в себе и заявил, что это зависит не от него, официального объявления так и не произошло.

После этого боксеры провели битву взглядов. Украинец в очередной раз продемонстрировал, что в этом боксерском компоненте он непобедим, поэтому именно Тайсон Фьюри первым отвел глаза.

Смотрите видео дуэли взглядов Усика и Фьюри

Таким образом, 28 октября Фьюри побывал в нокдауне, едва не проиграл Нганну, первым отвел взгляд в дуэли с Усиком и совсем не выглядел непобедимым и самоуверенным, как до этой даты. Не лучшая ночь для "Жадного пуза". Следующим будет что? Поражение в поединке против украинского чемпиона мира? Ждем именно такого сценария...