"Сбитый боец": промоутер Джошуа поделился ожиданиями от супербитвы за абсолют Усик – Фьюри

Уже 17 февраля состоится самый масштабный бой в истории бокса в супертяжелом весе. За статус абсолютного чемпиона мира сразятся Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Победитель станет первым абсолютом, который будет владеть сразу четырьмя поясами. Последний раз королем супертяжелой весовой категории был Леннокс Льюис почти четверть века назад, но это было в эпоху трех чемпионских титулов.

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Сомнения относительно нынешнего уровня Фьюри

До боя Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну большинство экспертов сходились во мнении, что британец будет фаворитом в поединке против Александра Усика. Однако в нем "Цыганский король" выглядел очень неубедительно, что заставило многих изменить мнение относительно победителя в битве за абсолют.

Своими ожиданиями от предстоящего события поделился Эдди Хирн, промоутер британского боксера Энтони Джошуа. Он считает, что мир узнает об уровне Тайсона Фьюри в поединке с Александром Усиком и предположил, что "Жадное пузо" уже сбитый боец из-за последнего его выступления.

"Я думал, что Нганну побьет Фьюри, если не побьет, то будет ничья, или он проиграет в 1 раунд, это было настолько близко. Он отправил Фьюри в нокдаун, и это добавило ему авторитета. Мы не знаем, было ли это случайностью, но мы знаем, что уверенность, которую он получил после того боя, подтолкнет его в бою против Джошуа.

Возможно, Тайсон Фьюри – сбитый боец. Мы узнаем его уровень 17 февраля. Насколько силен панчер Нганну? Люди говорят, что он невероятный панчер, но еще двигается ли подбородок Фьюри? Мы должны это выяснить", – заявил Хирн.

. Энтони Джошуа проведет свой следующий бой именно с Фрэнсисом Нганну, который едва не деклассировал Тайсона Фьюри в октябре. Они сойдутся в ринге 8 марта.

Ожидается, что после этих двух битв победители встретятся между собой, именно такой план ранее озвучили организаторы боксерских боев в Саудовской Аравии.