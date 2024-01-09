Боксер, спарринговавший с Усиком и Фьюри, дал прогноз на их бой

Уже в следующем месяце состоится долгожданное сражение между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Боец, спарринговавший с обоими боксерами, поделился мыслями о предстоящем поединке.

Мартин Баколе высказался по поводу предстоящего боя между обладателем пояса WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком. Он рассказал, как может закончиться поединок.

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Как закончится поединок Усик – Фьюри по версии Баколе

"Это сложный вопрос. Очень сложный вопрос. 50/50. По очкам я вижу победу Усика. Если в бою будет нокаут? Возможно, это станет сюрпризом, но тогда ставлю на Цыганского короля. Потому что он должен исправить свои ошибки. Люди судят его по сражению с Нганну. Представьте, если он остановит Усика, они скажут, что бой с Нганну был небольшой ошибкой, он не отнесся к нему серьезно", – отметил он.

По мнению Баколо, бой закончится ничьей.

"Делать прогноз так сложно, потому что я знаю, что Усик – это мировой класс. Движение элитного уровня. Но цыганский король... по-моему, это будет ничья", – добавил Баколе.

Что известно о бое Усик – Фьюри