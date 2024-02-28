Тайсон больше не фаворит: букмекеры удивили новым прогнозом на бой Усик - Фьюри

Тайсон Фьюри и Александр Усик определят лучшего боксера в супертяжелом весе. Ранее британец считался явным фаворитом, но теперь шансы соперников по сути равны.

Уже 18 мая любителей бокса ожидает топовый поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Боксеры должны разыграть между собой звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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Почему перенесли бой

Александру принадлежат пояса WBA, WBO и IBF в этой категории, тогда как Тайсон является чемпионом по версии WBC. Встреча должна была состояться в середине февраля, однако британец получил травму на тренировке.

Из-за рассечения над глазом "Цыганский король" был вынужден просить о переносе. Интересно, что до февраля Фьюри считался явным фаворитом в поединке. Однако расклад сил постепенно меняется.

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Еще в январе ставка на победу Тайсона равнялась 1,89, но после объявления об отмене боя коэффициент вырос до 1,96. Сейчас же фаворита во встрече просто нет, ведь котировки на боксеров одинаковые.

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Победа Фьюри оценивается в 2,02, тогда как Усика – в 2,03. Вероятность ничьей составляет 19,00. Кроме этого, эксперты продолжают быть уверены, что поединок продлится все 12 раундов. Вероятность этого – 1,41.

Карьера Усика и Фьюри

Александр провел 21 поединок и каждый из них выиграл (14 – нокаутом)

последний раз Усик выходил на ринг в августе 2023-го, когда нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде

британец же имеет в своем активе 34 победы в 35-ти боях, из них 24 – нокаутом

еще в одном поединке против Деонтея Уайлдера британец расписал ничью.

"Цыганский король" в последний раз дрался в октябре прошлого года, победив по очкам экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну

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