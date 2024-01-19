Сделает из Фьюри дурака на ринге: отец "Цыганского короля" удивил оценкой Усика

Чем меньше времени остается до "боя века", тем больше комплиментов получает от отца Фьюри Александр Усик. Британец, наконец-то, оценил мастерство украинского чемпиона.

Неубедительная победа Тайсона Фьюри над Фрэнсисом Нганну вызвала много вопросов у экспертов и болельщиков бокса. Избитый и весь в синяках "Цыганский король" выглядел жалко после боя с дебютантом боксерского ринга.

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Джон Фьюри: Усик – классный боксер

Свое беспокойство формой сына выразил Джон Фьюри – отец чемпиона мира по версии WBC. По его мнению, Тайсону следует изменить стиль боя. В противном случае быстрый Усик сможет поймать его в ловушку.

"Тот стиль, который он использовал в трех боях с Уайлдером, не победит Усика. Это два разных человека.

Усик – классный боксер. Он хитер, имеет хорошую координацию, хорошие движения, уклоняется от ударов, и его трудно поймать.

Если ты не умеешь расставлять ловушки и создавать проблемы такому человеку, как Александр Усик, он просто сделает из тебя дурака на ринге", – отметил Фьюри-старший.

Напомним, что ранее Джон Фьюри постоянно смеялся над Усиком, высмеивая габариты украинского боксера. Впрочем, после октябрьского поединка против Нганну к старшему Фьюри внезапно пришло прозрение, что его сын не всесильный король дивизиона.

Бой за абсолютное чемпионство в хевивейте между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком пройдет 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Следующим соперником абсолюта может стать победитель боя Джошуа – Нганну.