"Совершенно другой боец": отец Фьюри заговорил об изменении стиля ради боя с Усиком

Уже 17 февраля состоится бой за статус абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе. За него сразятся Александр Усик и Тайсон Фьюри.

В течение долгого времени "Цыганский король" и его отец пытались унизить украинца. Они устраивали настоящий трэш-ток и запугивали Усика.

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Интересная аналогия от Джона Фьюри

Очевидно, что это будет продолжаться и дальше, но чем ближе бой, тем становится понятнее, что они уважают будущего соперника. Джон Фьюри поделился ожиданиями от битвы за абсолют и рассказал об особенностях подготовки его сына к поединку. Он отметил, что Тайсон должен адаптироваться под стиль ведения боя украинца, иначе у него возникнут проблемы:

С Усиком ему нужен совсем другой стиль, это совсем другой боец. Если вернуться на многие годы назад, то можно посмотреть в интернете бой Джерри Куни – Майкл Спинкс.

Майкл Спинкс – раздутый полутяжеловес, который весил в то время чуть более 90 килограммов. Джерри Куни – 2 метра ростом, 114 килограммов и посмотрите, что из этого вышло. Это скоростные бойцы, и вы не можете так прямолинейно идти вперед, пытаясь нанести сокрушительный удар по таким бойцам. Знаете почему? Они видят, что это происходит, и будут уклоняться".

Отец Фьюри выделил сильные стороны Усика. По его словам, украинец хорошо двигается рингом, у него есть голова на плечах, хорошо работает ногами. А стиль, приносящий успех в боях против Деонтея Уайлдера и Фрэнсиса Нганну, не подходит для боя против Усика.

Речь идет о бое, которое произошел 15 июня 1987 года. Тогда Майкл Спинкс просто уничтожал более габаритного соперника, поэтому рефери остановил сражение уже в пятом раунде и зафиксировал технический нокаут.

Смотрите видеообзор боя Джерри Куни – Майкл Спинкс