Протягом довгого часу "Циганський король" і його батько намагалися принизити українця. Вони влаштовували справжній треш-ток та залякували Усика.
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Цікава аналогія від Джона Ф'юрі
Очевидно, що це буде продовжуватися й надалі, але чим ближче бій, тим стає зрозуміліше, що вони поважають майбутнього суперника. Джон Ф'юрі поділився очікуваннями від битви за абсолют і розповів про особливості підготовки його сина до поєдинку. Він зазначив, що Тайсон має адаптуватися під стиль ведення бою українця, інакше в нього виникнуть проблеми:
З Усиком йому потрібен зовсім інший стиль, це зовсім інший боєць. Якщо повернутися на багато років назад, то можна подивитися в інтернеті бій Джеррі Куні – Майкл Спінкс.
Майкл Спінкс – роздутий напівважковаговик, який важив на той час трохи більше ніж 90 кілограмів. Джеррі Куні – 2 метри зростом, 114 кілограмів і подивіться, що з цього вийшло. Це швидкісні бійці, і ви не можете так прямолінійно йти вперед, намагаючись завдати нищівного удару по таких бійцях. Знаєте чому? Вони бачать, що це відбувається, і будуть ухилятися".
Батько Ф'юрі виділив сильні сторони Усика. За його словами, українець добре рухається рингом, у нього є голова на плечах, він добре працює ногами. Натомість стиль, що приносить успіх у боях проти Деонтея Вайлдера та Френсіса Нганну, не підходить для бою проти Усика.
Дивіться відеоогляд бою Джеррі Куні – Майкл Спінкс