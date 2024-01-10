Протягом довгого часу "Циганський король" і його батько намагалися принизити українця. Вони влаштовували справжній треш-ток та залякували Усика.

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Цікава аналогія від Джона Ф'юрі

Очевидно, що це буде продовжуватися й надалі, але чим ближче бій, тим стає зрозуміліше, що вони поважають майбутнього суперника. Джон Ф'юрі поділився очікуваннями від битви за абсолют і розповів про особливості підготовки його сина до поєдинку. Він зазначив, що Тайсон має адаптуватися під стиль ведення бою українця, інакше в нього виникнуть проблеми:

З Усиком йому потрібен зовсім інший стиль, це зовсім інший боєць. Якщо повернутися на багато років назад, то можна подивитися в інтернеті бій Джеррі Куні – Майкл Спінкс.

Майкл Спінкс – роздутий напівважковаговик, який важив на той час трохи більше ніж 90 кілограмів. Джеррі Куні – 2 метри зростом, 114 кілограмів і подивіться, що з цього вийшло. Це швидкісні бійці, і ви не можете так прямолінійно йти вперед, намагаючись завдати нищівного удару по таких бійцях. Знаєте чому? Вони бачать, що це відбувається, і будуть ухилятися".

Батько Ф'юрі виділив сильні сторони Усика. За його словами, українець добре рухається рингом, у нього є голова на плечах, він добре працює ногами. Натомість стиль, що приносить успіх у боях проти Деонтея Вайлдера та Френсіса Нганну, не підходить для бою проти Усика.

Мова йде про бій, який відбувся 15 червня 1987 року. Тоді Майкл Спінкс просто знищував більш габаритного суперника, тому рефері зупинив бій вже у п'ятому раунді та зафіксував технічний нокаут.

Дивіться відеоогляд бою Джеррі Куні – Майкл Спінкс