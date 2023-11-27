Нужно прислушаться к здравому смыслу, – отец Фьюри поставил под сомнение дату боя с Усиком

Уже в ближайшую зиму должен состояться супербой за статус абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе. За него сразятся Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Поединок должен был состояться 23 декабря, однако Тайсон Фьюри из-за неожиданно сложного боя против Фрэнсиса Нганну не был готов к этой дате. Поэтому боксеры подписали контракт на 17 февраля 2024 года.

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Джон Фьюри хочет, чтобы бой сына с Усиком состоялся позже

Эпатажный отец обладателя пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри уже начинает разговоры о том, что все снова может измениться. Он опасается, что его сын не будет полностью готов к бою с украинским чемпионом, поэтому намекнул, что дата указанная в контракте является желанной, но не окончательной.

17 февраля – это дата, к которой они должны стремиться. Но, на мой взгляд, Тайсону нужно еще немного времени, чтобы привести в порядок себя и свой вес.



Сейчас он пропускает больше ударов, чем за всю свою карьеру, и это может привести к сокращению его карьеры. Это то, что нас беспокоит. Тайсон – отличный человек, но иногда ему нужно прислушиваться к здравому смыслу,

– сказал Джон Фьюри.

Напомним, что "бой века" должен состояться в столице Саудовской Аравии. Его победитель станет первым абсолютом в истории хевивейта в эпоху 4 поясов.

. Последним абсолютным чемпионом в королевской весовой категории был Леннокс Льюис еще в далеком 2000 году. Он владел чемпионскими поясами WBC, IBO и IBF.