Все узнают финальную дату боя Усик – Фьюри: онлайн-трансляция пресс-конференции

В четверг, 16 ноября, состоится пресс-конференция на стадион "Уэмбли" в Лондоне. На этом мероприятии официально объявят финальную дату поединка за абсолют между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Этой пресс-конференции ждут не только Александр Усик и Тайсон Фьюри, но и все сторонники бокса. Прямую трансляцию официального мероприятия из Лондона можна будет просмотреть прямо на сайте 24 Канала.

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Объявят финальную дату "боя века"

В преддверии этого события украинский чемпион мира пообщался с прессой. Журналистов интересовали преимущественно вопросы, касающиеся его соперника – Тайсона Фьюри, записавшего видеообращение, но сам не приехавший. В отличие от Усика.

Александр не знает, можно ли такой поступок британца расценивать, как трусливый. Поэтому не стал отвечать на все вопросы о "цыганском короле".

Ожидается, что на пресс-конференции подтвердят, что "бой века" состоится 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии. Хотя раньше в СМИ были другие дать поединку Усик – Фьюри – 23 декабря 2023 года, начало февраля и марта нового 2024 года.

Начало пресс-конференции в 20:00 (по киевскому времени).

Усик – Фьюри: прямая трансляция пресс-конференции

Напомним, что на коне боя Усик – Фьюри будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Для этого Александру нужно победить "Жадное пузо", владеющее поясом WBC, которого так не хватает украинцу.

Тайсон разбрасывается дерзкими заявлениями о своей победе над Александром, но, как будет на самом деле, все увидят только на ринге.