"Фьюри выжидает": непобедимый боксер о предстоящем бое за абсолют для Усика

Александр Усик и Тайсон Фьюри 17 февраля должны были провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в "королевской" весовой категории. Однако он был перенесен из-за рассечения у британского боксера.

Новую дату назначили на 18 мая. В случае повторного избежания боя "Цыганский король" будет обязан уплатить штраф в размере 10 миллионов евро.

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Уверен в победе земляка

Украинский боксер супертяжелого веса Цотне Рогава прокомментировал предстоящую битву между непобедимыми чемпионами. Он заявил, что не сомневается в победе Усика в бою за абсолют и рассказал, будет ли Фьюри во второй раз избегать встречи.

Даже не знаю. Фьюри выжидает. Ты выходишь на пик, ты чувствуешь себя хорошо, а он такой: "А у меня вот проблема". И давай по новой. И Усик старше Тайсона, ему 36-37 (Усику 37 лет – 24 Канал). Фьюри – 33-34 (британцу 35 – 24 Канал),

– сказал Рогава.

Напомним, что свой последний бой Цотне Рогава провел 15 февраля 2024 года. Тогда он уже в первом раунде нокаутом победил американца Джона Шипмана.

. 30-летний украинский боксер Цотне Рогава дебютировал на профессиональном уровне в апреле 2021 года. Всего на его счету 5 поединков – все досрочные победы.