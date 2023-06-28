Бывший абсолютный чемпион по боксу предсказывает Усику поражение в бою с Фьюри

Эвандер Холифилд не верит в успех украинца в битве за абсолют. Он считает, что непобедимый статус Тайсон делает его фаворитом.

В 2022 году Александр Усик во второй раз победил Энтони Джошуа и защитил чемпионские пояса WBA, WBO и IBF. Это дало украинцу путь к бою за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе.

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Соперником Александра должен стать Тайсон Фьюри, владеющий поясом WBC. Однако британец не был настроен на поединок, поэтому его пришлось отложить.

Однако большинство в боксерском сообществе хотят видеть встречу между Усиком и Фьюри. Да, известный американский эксбоксер Эвандер Холифилд дал свой прогноз на потенциальный поединок за звание абсолютного чемпиона.

Сможет ли Усик победить Фьюри? Думаю, что нет. Тайсон доказал, что он отличный боксер. Среди всех он единственный, кто может поменять свою тактику. Фьюри никто никогда не побеждал. Поэтому я не знаю, сможет ли Усик победить Фьюри. Пока Тайсона не победили, я не могу утверждать, что кто-то способен на это,

– заявил Холифилд.

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Есть вероятность, что бой за абсолют пройдет в декабре в Саудовской Аравии. Компания Skill Challenge Promotions собирается организовать грандиозный вечер бокса. В его рамках должны пройти бои Усика против Фьюри, а также Джошуа против Уайлдера.

. Ни Александр Усик, ни Тайсон Фьюри еще ни разу не проигрывали в своей профессиональной карьере. На счету украинца 20 побед, тогда как "Цыганский король" выиграл 33 поединка и один свел в ничью.

Пока Усик готовится к обязательной защите титула WBA против британца Даниэля Дюбуа. Встреча пройдет 26 августа в польском Вроцлаве.

Чем известен Эвандер Холифилд