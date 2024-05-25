"Для Тайсона это важнее": менеджер Усика раскритиковал IBF за намерения забрать титул

Украинский боксер Александр Усик объединил все четыре основных пояса хевивейта и стал абсолютным чемпионом мира. Однако уже на следующей неделе украинец может остаться без титула IBF.

Тайсон Фьюри активировал опцию контракта о реванше с Усиком. Поединок должен состояться в конце года.

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Команда Усика надеется сохранить звание абсолюта

Однако на кону второго боя могут стоять лишь три титула, а не четыре. А это означает, что Тайсон Фьюри уже не будет иметь шанса стать абсолютным чемпионом.

Все из-за решения IBF забрать свой пояс, который разыграют 1 июня Хргович и Дюбуа. Такие действия боксерской организации раскритиковал менеджер Усика Эгис Климас. Он считает такой поступок несправедливым.

Мы ждем решения IBF относительно титула. Я считаю, что для Тайсона Фьюри оно даже важнее, чем для Александра Усика. Потому что Усик уже абсолютный чемпион в супертяжелом весе. Но если реванш будет за три титула, это не очень справедливо для обоих боксеров, – сказал Климас.

Менеджер Усика надеется, что IBF сделает исключение из правил и сохранит титул до реванша.

Но важнее это для Тайсона. Представим, что он выиграл реванш, но абсолютным чемпионом не стал. Надеюсь, IBF примет правильное решение,

– заявил Климас.

Отметим, что представители Усика уже обратились к IBF с просьбой отсрочить обязательную защиту с хорватом Филипом Хрговичем. Решение должно быть принято на следующей неделе.