Тайсон – не лучший "реваншер": Красюк сообщил, когда состоится второй бой Усика с Фьюри

Новая дата боя за абсолют в хэвивейте между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком официально утверждена. Однако Александр Красюк сомневается, что "Цыганский король" решится на поединок.

Александр Красюк, промоутер Александра Усика, признался в своих сомнениях относительно боя с Тайсоном Фьюри. Как известно, поединок перенесли на 18 мая из-за рассечения глаза у чемпиона WBC.

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Фьюри может повторить "фокус" с переносом боя

Журналисты издания WBN поинтересовались у Красюка относительно вероятной даты реванша боя Усик – Фьюри. На что промоутер заявил, что сомневается в проведении даже первого боя. Дело в том, что из-за британца история с переносом повторялась уже четыре раза.

Нет никакой гарантии, что бой с Фьюри когда-нибудь таки состоится. Он уклонялся уже четыре раза подряд. Мы даже решили прекратить все шутки и критику в отношении Люка, чтобы поддержать его уверенность. Поэтому, если мы можем еще что-то сделать, чтобы помочь ему выйти в ринг к Усику, мы готовы,

– заявил Красюк.

Поэтому прогнозировать дату повторного боя неблагодарное дело. Впрочем, генеральный директор K2 Promotions Ukraine очертил вероятные сроки.

"Теоретически, матч-реванш должен состояться до конца 2024 года. Однако мы все знаем, что Тайсон – не лучший в мире "реваншер". После того, как он проиграет Усику в первом поединке, его дальнейшие действия вообще трудно предсказать", – сообщил Красюк.

По словам Красюка, цель Усика – получить четвертый пояс и стать абсолютным чемпионом. После выполнения этой миссии украинец будет рассматривать следующие предложения.