Фьюри – генератор рандомных мыслей: Красюк рассказал, будет ли подавать в суд из-за переноса боя

Чемпион WBC Тайсон Фьюри решил сделать паузу после шоу-поединка с бойцом ММА Фрэнсисом Нганну. Это разрушило все договоренности о проведении мегафайта Фьюри – Усик уже в этом году.

Самоуверенный "Цыганский король" угрожал Александру Усику судом, если бой не состоится 23 декабря. А после неубедительной победы в поединке с Нганну внезапно забыл свое обещание и сам отказался выходить в ринг в этом году.

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Все зависит от настроения Фьюри

Бывший соперник Усика и Фьюри Дерек Чисора поинтересовался у промоутера Александра Красюка, будет ли он подавать встречный иск из-за переноса боя.

Зачем? Что бы что заставить его сделать? Брат, знаешь, как мы называем Тайсона? Генератор рандомных мыслей. Это была одна из его рандомных мыслей. Со всем уважением к нему, мы его любим, уважаем,

– сказал Красюк.

Такое неустойчивое поведение Фьюри не может гарантировать, что бой с Усиком вообще произойдет. По крайней мере такой уверенности у промоутера украинского чемпиона нет.

Я не могу гарантировать. Я не Иисус Христос, чтобы гарантировать это. Усик готовится к бою. Это то, что я могу гарантировать,

– резюмировал Красюк.

Отметим, что представители Усика согласились с переносом "Боя века". Об этом ранее заявил Красюк. Официальная дата поединка должна быть объявлена в ближайшее время.