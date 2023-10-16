Красюк признался, реально ли вообще провести бой Усик – Фьюри до конца 2023 года

Александр Усик и Тайсон Фьюри уже согласовали контракт о бое за абсолют. Теперь все ждут официальной даты долгожданного поединка.

Сразу после официального объявления о бое между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри стали называть вероятные даты этого поединка. Одним из таких было 23 декабря. Однако сложно поверить в то, что "Цыганский король" согласится провести два поединка в столь короткий срок.

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Красюк: Дата зависит от следующего боя Фьюри с Фрэнсисом Нганну

Ведь 28 октября британец встретится в ринге против Фрэнсиса Нганна. Ожидается, что именно после этого боя будет объявлена официальная дата поединка против Усика, который будет смотреть на бой у ринга. Поэтому ждем зрелища.

Александр Красюк, промоутер украинского боксера, рассказал, когда болельщики смогут насладиться боем за абсолют.

Благодаря Дерилу Пиплзу и IBF мир получил возможность увидеть бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе. Дата зависит от следующего боя Фьюри с Фрэнсисом Нганном. Никто не верит, что может произойти что-то серьезное, но никогда не знаешь, это супертяжело. Я говорю даже не о проигрыше Тайсона, а о травме, все просто. У нас в голове есть мнение, что мы проведем бой с ним до конца этого года, но нужно подождать до 28 октября,

– заявил Красюк.

Ранее Фьюри в комментарии Дереку Чисори признался, что все его мысли сейчас исключительно о поединке с Нганну. После него, если он пройдет без травм, Тайсон будет думать о встрече с украинцем. Уже традиционно это заявление британец сделал очень одиозным, назвав Усика малышом.

Отметим, что сторонников бокса ждет целых два противостояния Усика и Фьюри. В их контракте есть опция реванша. В таком случае пояс IBF станет вакантным, ведь после первого боя Александр должен был сразиться против обязательного претендента на этот пояс из Хорватии Филиппа Хрговича.