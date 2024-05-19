Не собираюсь плакать и оправдываться, – Фьюри заговорил о реванше после поражения от Усика

Тайсон Фьюри впервые в профессиональной карьере покинул ринг побежденным. Обидчиком "Цыганского короля" стал Александр Усик.

Британский боксер много говорил перед очной битвой, но не так много показал на ринге в Саудовской Аравии. Фьюри и Усик провели все 12 раундов, а победителя боя определили только по судейским запискам, информирует 24 Канал.

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Одиозное заявление Тайсона

По раздельному решению победу отдали Александру Усику, который стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Тайсон очень достойно принял поражение и заявил, что по его подсчетам, он выиграл в большинстве раундах.

Выиграл бой, по моему мнению. Возвращаемся к своим семьям, а потом продолжим в октябре. Конечно, мы отдохнем, а потом вернемся к делу в октябре. Думал, что выиграл бой, но не собираюсь плакать и оправдываться,

– сказал британец

Теперь боксеров ждет реванш. Вероятно, что вторая встреча между Усиком и Фьюри состоится в октябре 2024-го года. Александр заявил, что дает реванш сопернику.