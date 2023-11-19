"Он позорит себя": бывший чемпион прокомментировал скандальную битву взглядов Усика и Фьюри

В четверг, 16 ноября, состоялась совместная пресс-конференция Александра Усика и Тайсона Фьюри. На ней была объявлена официальная дата боя за абсолют.

Супербитва состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии. В течение официального мероприятия "Жадное пузо" вел себя очень нагло, а все закончилось дуэлью взглядов, где британец чуть не устроил потасовку.

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Фьюри сделал себе только хуже

Такое поведение Тайсона Фьюри не удивило, но в очередной раз разочаровало многих фанатов бокса. Экс-чемпион мира Карл Фроч прокомментировал действия британского боксера во время пресс-конференции и в битве взглядов с Александром Усиком.

Мне стало скучно слушать Фьюри. Я думаю, что он позорит себя. И я считаю, что Александр Усик достойно себя вел, даже, несмотря на языковой барьер, и то, что ему было сложно донести свои мысли так, как он хотел. Исходя из его языка тела и интерпретации тех коротких фраз, которые он сказал, Усик очень хорошо вышел из этой ситуации, а Тайсон Фьюри теперь плохой парень, которому все желают поражения.



Я говорю не о себе. Я имею в виду реакцию, которую он получил. Если почитать комментарии в социальных сетях, под роликами на ютубе, то Тайсон Фьюри не добился своей речью ничего хорошего,

– сказал Фроч

Напомним, что победитель предстоящего "боя века" станет первым абсолютным чемпионом в истории хевивейта в эпоху четырех поясов. Последним абсолютом в королевской весовой категории в 2000 году был Леннокс Льюис, однако он владел только тремя поясами.

Кто такой Карл Фроч