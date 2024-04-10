"Этот бой будет тяжелым": бывший чемпион мира дал прогноз на битву за абсолют Усик – Фьюри

Уже совсем скоро бокс получит нового абсолютного чемпиона мира в "королевской" весовой категории. За этот титул будут соревноваться непобедимые Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Их битва состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии на “Kingdom Arena”. Сейчас оба боксера находятся в тренировочных лагерях.

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Хаттон верит в победу своего земляка

Своими ожиданиями от "боя века" поделился экс-чемпион мира Рикки Хаттон. Он заявил, что считает Тайсона Фьюри фаворитом в предстоящем поединке против Александра Усика.

По словам бывшего боксера, в прошлый раз "Цыганский король" немного легкомысленно отнесся к поединку с Фрэнсисом Нганну и вышел на него тяжелее, чем он обычно, но в бою с украинцем такая ситуация не должна повториться.

Наверное, сейчас он очень тяжело работает в лагере, потому что понимает, насколько этот бой будет тяжелым. Тот факт, что в прошлый раз он выступил не лучшим образом, поможет ему сейчас. Он хочет вернуться и доказать кто он есть. Я считаю, что Тайсон в своей лучшей форме побьет Усика в его лучшей форме,

– заявил Хаттон.

Что известно о Рикки Хаттоне

Британский боксер-профессионал, выступавший в первой полусредней весовой категории

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA (Super) и IBO в первом полусреднем весе, а также в полусреднем весе по версии WBA

В течение профессиональной карьеры провел 48 боев, в которых одержал 45 побед и потерпел три поражения (имел невероятную серию 43-0)

Закончил карьеру в 2012 году после поражения нокаутом в девятом раунде от украинского боксера Вячеслава Сенченка.