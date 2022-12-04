Усик поднялся к Фьюри после боя – боксеры провели зажигательную дуэль взглядов: фото и видео

Украинский боксер Александр Усик присутствовал на бою Тайсона Фьюри против Дерека Чисоры. А после боя поднялся к своему потенциальному будущему сопернику.

Тайсон Фьюри владеет чемпионским поясом по версии WBC, которого не хватает Усику до звания абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. 3 декабря 2022 года Фьюри провел бой против Дерека Чисоры, закончившегося еще в десятом раунде. На этом бою находился и сам Усик.

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После боя у Фьюри спросили о возможности проведения боя против Усика. Британский боксер вызвал Усика на ринг. Украинец поднялся, но за канаты не заходил. Все это время Фьюри продолжал вести себя очень дерзко, используя ненормативную лексику. При этом кричал он в лицо Усику, держа перед собой микрофон.

Усик все это время проявлял терпение, и на бессмысленные упреки со стороны Фьюри не отвечал. Впоследствии британец даже на некоторое время умолк, поняв, что таким образом не удастся разозлить Усика.

Тогда же рядом оказался еще один боксер Джо Джойс. И Фьюри заявил, что если Усик не захочет с ним сразиться, то он будет сразиться с Джойсом.