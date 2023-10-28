28 октября обладатель титула WBC Тайсон Фьюри проведет коммерческий бой против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. По завершении поединка состоится объявление даты мегафайта за абсолютное чемпионство в хевивейте.

Достойно внимания Фьюри – Нганну: когда состоится бой и где его смотреть онлайн

Фьюри: Тело Усика не выдержит причиненного вреда

Однако еще до боя с Усиком Фьюри считает себя победителем. По мнению "Цыганского короля", его преимущество в антропометрии скажется на конечном результате.

"Он может поразить меня своими лучшими ударами, бить сквозь перчатки, по лицу, что угодно. У меня есть достаточная масса тела, чтобы противостоять его арсеналу, но у него нет таких габаритов, чтобы противостоять тому, что я могу.

Его тело не выдержит причиненного мною вреда, но я могу выдержать. Он весит 100 кг, а я 122 кг. Он не устоит после моих ударов, но я всегда выдержу, что он может мне предложить. Если бы я был не собой, а был кем-то другим, и мне пришлось сразиться с 210-сантиметровым бойцом, весящим 127 кг, который может бить, контратаковать, отходить, двигаться, танцевать. Как избить такого мужчину? Очевидно, все пытаются его нокаутировать", – сказал Фьюри.

Маленькие бойцы уязвимы по отношению к гигантам

Поэтому "Жадное пузо" задалось целью одержать эффектную победу нокаутом. Мощный удар и техника поможет ему стать королем хевивейта, считает Фьюри.

"У меня тоже нет проблем с левшами, потому что я великан, и я с энтузиазмом бью их двумя руками. Он не сможет отойти от меня в 6-метровом ринге. Он может убегать, но я буду преследовать его, у меня быстрые ноги , которых нет у других бойцов, я буду избивать его, и буду избивать, и избивать, и я его остановлю, я это гарантирую.

Я думаю, что у всех бойцов супертяжелого веса слабый подбородок – забудьте о корпусе, я хочу его так нокаутировать, чтобы с его лица летели искры. Я просто думаю, что эти маленькие бойцы супертяжелого веса уязвимы по отношению к гигантам", – резюмировал Фьюри.

Напомним, что Александр Усик уже встретился с Тайсоном Фьюри перед боем в Эр-Рияде. Будущие соперники остроумно пообщались, а украинец даже поднял великана.

Важно! Бой Фьюри – Нганну состоится в субботу, 28 октября. Бойцы выйдут на ринг после 23:00 по киевскому времени.