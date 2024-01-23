Последний абсолют в боксе: обидчик Кличко лично посетит мегафайт Усик – Фьюри

Леннокс Льюис решил вживую увидеть бой за звание нового абсолютного чемпиона. Именно американец был последним, кто носил это звание в тяжелом весе.

Меньше чем через месяц в Саудовской Аравии состоится наиболее ожидаемый бой последних времен. В поединке за звание абсолютного чемпиона мира встретятся Александр Усик и Тайсон Фьюри.

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Неудивительно, что бой привлекает немало внимания среди боксерского сообщества. Поэтому ожидаемо посмотреть на встречу вживую приедет немало известных фигур.

Уже известно, что в Эр-Рияде на бой приедет бывший чемпион мира Леннокс Льюис. Именно американец пока последний абсолют в сверхтяжелом весе, он завладел всеми поясами в 1999 году после победы над Эвандером Холифилдом.

Льюис будет почетным гостем и будет представлять Всемирный боксерский совет (WBC). Напомним, что в 2003 году Леннокс одержал победу над Виталием Кличко техническим нокаутом в шестом раунде, после чего завершил карьеру.

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Напомним, что Александр Усик владеет поясами WBA, WBO и IBF. За свою профессиональную карьеру украинец выиграл все 21 поединок, из которых 14 – нокаутом.

Что же касается Тайсона Фьюри, то британец является чемпионом мира по версии WBC в сверхтяжелом весе. "Цыганский король" выиграл 34 из 35 встреч за карьеру. Также в 2018 году Фьюри сыграл вничью против Деонтея Уайлдера.