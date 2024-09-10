Усик подготовил вкусности для Фьюри: чем будет угощать украинец "Цыганского короля"

Чемпион мира по боксу Александр Усик вскоре начнет подготовку к реваншу с Тайсоном Фьюри. Украинский боксер хорошо изучил особенности эпатажного британца.

Второй бой между супертяжеловесами Тайсоном Фьюри и Александр Усиком обещает быть не менее зрелищным, чем первый. Британец попытается взять реванш за поражение, которое лишило его статуса непобежденного чемпиона.

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Что приготовит Усик для Фьюри

Впрочем, украинец готов к такому развитию событий. Александр отметил, что первый поединок дал достаточно информации о сопернике.

С последнего боя я много о нем узнал. Многие из тех вещей, которые я увидел в бою, я не видел по телевизору. Мы подготовимся еще лучше и, дай Бог, покажем свою форму еще раз,

– отметил Усик.

Бывший абсолютный чемпион мира в тренировочном лагере будет пытаться набрать лучшую форму. Кроме того, Усик готовит сюрприз для Фьюри.

Что-то неожиданное для Фьюри? Готовим для нашего друга конфеты, торты, все-все. Мы будем его угощать вкусными тортиками и вкусными объятиями,

– пошутил Александр.

Напомним, что первый бой завершился в пользу украинца. Судьи раздельным решением отдали победу Усику.

С этим не согласился напыщенный "Цыганский король". Он пообещал вернуть чемпионские титулы и стать лидером дивизиона.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде. Победителя боя ожидает вероятная встреча с Энтони Джошуа.