Это был стресс от результата, которого он не хотел, – Руис о поведении Джошуа после реванша

Александр Усик успешно защитил свои титулы WBA, WBO и IBF, во второй раз победив Энтони Джошуа. После сражения британец не мог сдержать своих эмоций.

Руис: Он не добился своего, но он отличный парень

Бывший чемпион мира по тяжелому весу Энди Руис прокомментировал поведение Энтони Джошуа после поражения от чемпиона Александра Усика.

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Я думаю, это был стресс от результата, которого он не желал. Он не добился своего, но он отличный парень. Нельзя ничего плохого сказать об Энтони Джошуа. Я думаю, что он должен был просто отреагировать так, как когда я его избил. "Привет, ты лучший боец". Бла-бла-бла. Я не знаю. Он был в каких-то смешанных чувствах, бросая пояса,

– сказал американский боксер.

По словам Руиса, Энтони был уверен в победе, потому что он проделал весь путь в Саудовскую Аравию, чтобы провести бой.

"Мы те, кто должен наносить удары. Мы те, кто получает удары. У нас есть команда, и мы точно знаем, что делаем на ринге и в спортзале. Мы должны думать обо всем, что делаем, и мы должны делать это самостоятельно", – добавил экс-чемпион.

Какова была реакция Джошуа на поражение