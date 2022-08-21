"Это все обман, путин – слабый": горячее заявление Усика после триумфа над Джошуа
Источник:Sky Sports Boxing
Украинский боксер не считает российского президента сильным. Несмотря на то, что путину делают имидж красавчика, он слабый человек.
20 августа Александр Усик одержал большую победу над Энтони Джошуа . Украинец смог второй раз выиграть у британца и остался чемпионом по версии WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
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Александр после боя признался, что дрался за свою страну и воинов, защищающих ее в войне против России. Также Усик ответил на вопрос о президенте страны-агрессора владимире путине, который часто прикидывается крутым и спортивным человеком.
Мне хорошо вдохновлять людей. Да, путин все это делает и показывает, что он сильный, крепкий и красивый. На самом деле он не таков, это все обман. Он показывает, что он сильный, но он слаб,
– высказался Усик.
Дальнейшие планы Усика
Напомним, что после победы над AJ Усик планирует сразиться за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Для этого ему не хватает пояса WBC.
Он принадлежит Тайсону Фьюри, который объявил о планах завершить карьеру. При этом британец не забыл сделать провокационное заявление после боя Усика и Джошуа.