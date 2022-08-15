Реванш Усик – Джошуа: когда начнется чемпионский бой

Украинец Александр Усик проведет защиту чемпионских поясов против Энтони Джошуа. Этот бой Усик – Джошуа 2 будет доступен для просмотра и в Украине.

Бой Усик – Джошуа станет главным на вечере бокса в городе Джидда в Саудовской Аравии 20 августа. Организаторы дали название этому противостоянию Rage on the Red Sea (Ярость на Красном море).

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Это будет реванш между Усиком и Джошуа, ведь 25 сентября 2021 боксеры уже провели бой. Тогда он прошел все 12 раундов, а победу одержал украинец. Он отобрал чемпионские пояса по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе у Джошуа. Так что на этот раз эти звания снова будут на кону.

Бой Усик – Джошуа станет последним на вечере бокса. До этого в андеркарте предусмотрено еще семь боев. Из них два поединка будут для определения претендента на чемпионский поединок. А также первое женское боксерское сражение на территории Саудовской Аравии, которое проведут Рамла Али и Кристал Гарсия Нова.

На Megogo, который станет одним из трансляторов боя в Украине, начало прямой трансляции реванша Усик – Джошуа запланировано на 22:00. Однако сам бой Усик – Джошуа может начаться не раньше 23:00 20 августа.

Следует отметить, что организаторы пообещали трансляцию боя Усик – Джошуа и по региональным каналам "Суспильного". Но пока программы этих каналов на субботу, 20 августа, еще не составлены.

Сайт 24 канала тоже проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Джошуа.