Месть за поражение: жертва Усика дал свой прогноз на бой с Джошуа

Тони Беллью высказался о наборе веса Усика. Британец считает, что AJ вполне может взять реванш у украинца

Уже послезавтра состоится главное сражение года. В субботу Александр Усик будет противостоять Энтони Джошуа в бое-реванше за чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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Разные эксперты и боксеры дают прогнозы на поединок. Решил поделиться своим мнением и бывший оппонент Усика Тони Беллью. Он считает, что AJ сумеет избить украинца.

Усик никак не мог набрать 7 кг по сравнению с его весом в прошлом поединке. Он не мог бы выступать и делать то, в чем он мастер, если бы весил на 7 кг больше. Это просто абсурд. Я думаю, что у Джошуа есть все атрибуты для победы. Действительно считаю, что он это сделает. Я знаю, что вы скажете, что Белль дружит с AJ. Усик отличный боец и парень. К сожалению, я лично знаю, насколько он хорош,

– высказался Беллью.

Поединок Усик – Белль прошел 10 ноября 2018 года в Манчестере и завершился нокаутом британца в 8 раунде. Это было последнее сражение Александра перед переходом в сверхтяжелый вес.

Поединок украинца намечен на 20 августа. Болельщики смогут посмотреть его бесплатно. Узнайте, где смотреть бой Усик – Джошуа.

Главное о бое-реванше Усика против Джошуа: