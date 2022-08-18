Месть за поражение: жертва Усика дал свой прогноз на бой с Джошуа
Источник:Sport.ua
Тони Беллью высказался о наборе веса Усика. Британец считает, что AJ вполне может взять реванш у украинца
Уже послезавтра состоится главное сражение года. В субботу Александр Усик будет противостоять Энтони Джошуа в бое-реванше за чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
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Разные эксперты и боксеры дают прогнозы на поединок. Решил поделиться своим мнением и бывший оппонент Усика Тони Беллью. Он считает, что AJ сумеет избить украинца.
Усик никак не мог набрать 7 кг по сравнению с его весом в прошлом поединке. Он не мог бы выступать и делать то, в чем он мастер, если бы весил на 7 кг больше. Это просто абсурд. Я думаю, что у Джошуа есть все атрибуты для победы. Действительно считаю, что он это сделает. Я знаю, что вы скажете, что Белль дружит с AJ. Усик отличный боец и парень. К сожалению, я лично знаю, насколько он хорош,
– высказался Беллью.
Поединок украинца намечен на 20 августа. Болельщики смогут посмотреть его бесплатно. Узнайте, где смотреть бой Усик – Джошуа.
Главное о бое-реванше Усика против Джошуа:
- В сентябре прошлого года Александр одолел Энтони по единодушному решению судей. Это позволило Усику стать обладателем чемпионских поясов WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
- Джошуа воспользовался правом на реванш, поэтому теперь украинцу предстоит защитить свои награды. Ради этого сражения Александр выехал из Украины в марте и начал подготовку.
- Первое сражение прошло в Лондоне, на "поле соперника". Новый поединок решили провести в Саудовской Аравии в городе Джидде. Дата – 20 августа 2022 года.
- Букмекеры называют Усика фаворитом боя против Джошуа. Коэффициент на триумф украинца составляет 1,65, в то время как на AJ – 2,55. Ничья оценивается в 19.00.