У британца не выдержали нервы: Усик и Дюбуа провели вторую дуэль взглядов

В столице Великобритании в Лондоне состоялась вторая пресс-конференция накануне чемпионского поединка Усик - Дюбуа. Боксеры также провели традиционную дуэль взглядов.

Больше месяца остается до поединка чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика и обязательного претендента по линии WBA Даниеля Дюбуа. Чемпионский бой станет главным событием шоу, которое организует компания K2 Promotions.

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13 июля в Лондоне прошла вторая пресс-конференция украинского и британского боксеров. После общения с журналистами соперники провели традиционную дуэль взглядов. Во время психологического противостояния сдали нервы у "Динамита", который сначала улыбнулся, а затем первым отвел взгляд.

Вторая дуэль взглядов Усика и Дюбуа – смотрите видео

Напомним, что после первой дуэли взглядов Дюбуа заявил, что увидел страх в глазах Усика. Примечательно, что увидел на этот раз 25-летний британец.

Поединок Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве на стадионе Tarczyński Arena. На кону будут стоять все чемпионские пояса украинского чемпиона.