Ломаченко уже на месте: "любитель" московских попов приехал на бой Усик – Дюбуа

Считанные часы остаются до долгожданного боя, в котором Александр Усик попытается одержать победу над Даниэлем Дюбуа. В польском городе Вроцлав, где и состоится поединок, у украинского будет особая поддержка.

Место у ринга на стадионе "Tarczyński Arena" во Вроцлаве займет Василий Ломаченко. Украинский боксер уже прибыл в Польшу, чтобы лично поддержать Александра Усика.

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Не пропускает поединков Усика

Фото с боксером, имеющим пророссийские взгляды по теме религии, сделал польский журналист Яцек Яник.



Ломаченко посетит бой Усик – Дюбуа / Фото Luckypunch.net

Как видим, Василий не изменяет своему другу и еще раз поддержит Александра с трибун арены. Сам Ломаченко наслаждается отдыхом и не устает зашквариваться на теме московских попов. Уже в ожидании, в какой футболке придет на бой Усика его скандальный друг, если вспоминать его религиозные наряды во время последнего боя Василия.

Интересно, что Усик не присутствовал на крайнем поединке за абсолют Ломаченко против Девина Хейни, в котором Василий спорно проиграл.

Напомним, что Усик будет защищать свои чемпионские пояса в поединке против Дюбуа. Александра делают безоговорочным фаворитом будущего противостояния. На предматчевом взвешивании украинец оказался на 5 килограммов легче своего соперника.

Официальная трансляция боя Усик-Дюбуа в Украине будет доступна на платформе Megogo. Сайт 24 Канала же проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка украинца.