У каждого свои достоинства: спарринг-партнер Усика, боксировавший и с Дюбуа, назвал фаворита боя

За несколько дней до мегафайта между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа все больше людей из мира бокса делятся своими ожиданиями от предстоящего события. Свой прогноз на бой во Вроцлаве дал бельгийский боксер, знакомый с возможностями обоих соперников.

Уже в субботу, 26 августа, Александр Усик выйдет в ринг боксировать с Даниэлем Дюбуа. Одним из спарринг-партнеров украинца в тренировочном лагере был бельгийский боксер Джек Маловей (13-3-1, 9 КО).

Читайте также Не мог подвести воинов: Усик рассказал, как выстоял в 9-м раунде против Джошуа и перевернул ход боя

Усик фаворит, но у Дюбуа большая мощность

Бельгиец также имеет опыт спарринга и с его будущим соперником Даниэлем Дюбуа. Маловей рассказал о тренировочном лагере Усика и назвал главное достоинство украинского боксера.

"Из спаррингов с Усиком я научился многому. Например, я понял, насколько простым может быть бокс: всего несколько движений, однако как они эффективны. Сама атмосфера в лагере мне понравилась, все было хорошо. Команда Александра – очень корректные и честные люди, поэтому все прошло хорошо.

Атмосфера на тренировках была положительной. Лучший скилл Усика? Это контрпанч. У него отличный контрпанч, отличное ощущение момента, он знает, где нужно быть в тот или иной момент. У Усика есть достаточная сила. Я бы не назвал это естественной силой супертяжа, но он легко может нокаутировать любого супертяжа с помощью серии ударов. Он напоит ударами кого-угодно", – заявил бельгиец.

По мнению Джека Маловея, фаворитом боя однозначно является Александр Усик, однако не стоит забывать, что у британского боксера очень мощный удар, поэтому украинцу нужно быть осторожным.

Бой Усик – Дюбуа – это замечательное противостояние. Правда, я не знаю, как Дюбуа собирается побеждать такого обученного и готового Усика. Усик легко может боксировать 20 раундов в сумасшедшем темпе. У Дюбуа действительно большая мощность, я спарринговал с ним, поэтому знаю, о чем говорю. Один его удар может изменить все. Однако я отдаю предпочтение Усику в этом бою,

– сказал Маловей.